Casal encontra câmera escondida em tomada de motel em Goiás

Um casal encontrou uma câmera escondida em uma tomada de um motel de Senador Canedo (GO).

O que aconteceu

Polícia encontrou outra câmera escondida. Após o casal denunciar o estabelecimento, a Polícia Civil do Ceará realizou uma perícia no motel e encontrou outra câmera, em um quarto diferente.

Investigações estão em andamento. A Polícia informou que ouviu alguns funcionários e deve escutar os proprietários do Motel Canadá. Dispositivos foram enviados ao laboratório da Polícia Científica de Goiás. Ainda não se sabe quem instalou o aparelho.

Motel diz ver caso com "surpresa" e "consternação". Em nota enviada ao UOL, a defesa do estabelecimento afirmou que reitera seu "compromisso irrevogável com a proteção da privacidade e segurança de seus hóspedes" e aguarda a perícia. Leia a nota completa: