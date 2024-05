Inteligência artificial está atingindo mercado de trabalho como um "tsunami", diz chefe do FMI

ZURIQUE (Reuters) - A inteligência artificial está atingindo o mercado de trabalho global "como um tsunami", disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta segunda-feira.

É provável que a inteligência artificial afete 60% dos empregos nas economias avançadas e 40% dos empregos em todo o mundo nos próximos dois anos, disse Georgieva em um evento em Zurique.

"Temos muito pouco tempo para preparar as pessoas e as empresas para isso", disse ela no evento organizado pelo Instituto Suíço de Estudos Internacionais, associado à Universidade de Zurique.

"Ela pode trazer um tremendo aumento de produtividade se a administrarmos bem, mas também pode levar a mais desinformação e, é claro, mais desigualdade em nossa sociedade."

Georgieva disse que a economia mundial se tornou mais propensa a choques nos últimos anos, citando a pandemia global de Covid-19 em 2020, bem como a guerra na Ucrânia.

Apesar de esperar mais choques, especialmente devido à crise climática, ela disse que a economia mundial permaneceu notavelmente resiliente.

"Não estamos em uma recessão global", disse Georgieva, que foi alvo de protestos de manifestantes que pediam ações sobre as mudanças climáticas e o combate à dívida dos países em desenvolvimento.

"No ano passado havia temores de que a maioria das economias entraria em recessão, mas isso não aconteceu", disse ela. "A inflação que nos atingiu com uma força muito expressiva está em declínio, em quase todos os lugares."

(Por John Revill)