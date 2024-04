Série A: Juventus e Milan empatam sem gols

SÃO PAULO, 28 ABR (ANSA) - Juventus e Milan empataram em 0 a 0 neste sábado (28) no Juventus Stadium, em Turim, em um confronto direto na disputa pelo segundo lugar do Campeonato Italiano.

A partida foi equilibrada do ponto de vista da posse de bola (51 a 49%), mas o time da casa teve mais oportunidades de gol: foram 18 chutes, sendo sete na direção do gol, enquanto os rossoneri chutaram nove vezes e não acertaram a meta do goleiro Szczesny em nenhuma ocasião.

O resultado mantém o Milan em vantagem na disputa pelo vice-campeonato, único objetivo possível após a confirmação do título da Internazionale.

Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, a equipe de Milão tem 70 pontos contra 65 de La Vecchia Signora. Os dois times têm vagas encaminhadas na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, mas pela matemática ainda podem perder a vaga porque podem ser superados por Bologna e Roma e, no caso da Juventus, também pela Lazio.

O próximo jogo do Milan será no sábado (4) às 13h no horário de Brasília contra o Genoa no estádio de San Siro em Milão.

Depois o time do técnico Stefano Pioli terá pela frente jogos contra o Cagliari em casa, o Torino fora de casa e a Salernitana novamente em San Siro.

Já a Juventus também joga no sábado, mas às 15h45 no horário de Brasília, contra a Roma no Stadio Olimpico da capital italiana. Os últimos jogos serão contra a Salernitana em casa, o Bologna fora de casa e o Monza no Juventus Stadium.

O time do técnico Massimiliano Allegri ainda terá pela frente a final da Copa da Itália no dia 15 de maio no Stadio Olimpico de Roma contra a Atalanta.

Outros dois jogos foram disputados neste sábado pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Em Roma, a Lazio venceu o Verona por 1 a 0 com um gol de Mattia Zacagni no segundo tempo.

A equipe da capital está em sexto lugar com 55 pontos e permanece na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Já o Verona está em 15º com 31 pontos e tem apenas dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Já a partida entre Lecce e Monza terminou empatada em 1 a 1.

Os dois gols saíram nos acréscimos do segundo tempo: Krstovic abriu o placar aos 47 minutos da etapa final para o time da casa, mas Matteo Pessina buscou o empate para o Monza em cobrança de pênalti aos 51 minutos.

O time de Pessina já está livre do rebaixamento e ocupa o 11º lugar com 44 pontos enquanto a equipe de Lecce está em 13º com 36 pontos e, apesar da boa margem de sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, ainda não está oficialmente garantida na elite para a próxima temporada. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.