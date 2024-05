Ibovespa fecha em alta com balanços em foco e à espera de ata do BC

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, em meio à repercussão de resultados corporativos, com destaque para Azul, BTG Pactual e Yduqs, enquanto o final do dia reserva as performances trimestrais de Petrobras e Natura&Co, entre outros.

Investidores também aguardam a ata da última reunião de política monetária do banco central brasileiro na terça-feira antes da abertura, principalmente após a decisão dividida da semana passada, que reduziu a Selic para 10,50% ao ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,44%, a 128.154,79 pontos, tendo chegado a 128.669,39 pontos na máxima e a 127.598,83 pontos na mínima do pregão.

O volume financeiro somou 18,35 bilhões de reais, abaixo da média diária no ano de 23,95 bilhões de reais.

A agenda externa é mais um componente sob os holofotes, com destaque para dados de inflação nos Estados Unidos, principalmente o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril na quarta-feira.

De acordo com o CEO da Hike Capital, Jonas Carvalho, o pregão brasileiro teve uma sessão de liquidez reduzida, o que é natural antes de divulgações relevantes, como é o caso da ata da última decisão do BC no Brasil e dos dados de inflação nos EUA.

"É uma semana importante, com bastante coisa para monitorar", acrescentou.

O analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, também observou volatilidade em meio à expectativa para a ata, que pode sinalizar o ritmo de cortes da Selic, mas citou também notícias da China que ajudaram papéis de mineração e siderurgia.

Pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira mostrou que a mediana das projeções agora aponta a Selic a 9,75% no final do ano, de 9,63% no levantamento anterior. Para a decisão de junho, permaneceu a projeção de corte de 0,25 ponto percentual.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 0,59%, em dia de alta dos preços futuros do minério de ferro na China, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrando o dia com alta de 2,42%, a 888 iuanes (122,75 dólares) a tonelada. No setor de mineração e siderurgia do Ibovespa, os destaques foram CSN MINERAÇÃO ON e CSN ON com acréscimos de 8,48% e 2,17%, respectivamente.

- PETROBRAS PN valorizou-se 0,1%, endossada pelo avanço dos preços do petróleo no exterior antes da divulgação do resultado do primeiro trimestre, após o fechamento do mercado.

- BTG PACTUAL UNIT avançou 1,64%, após mostrar lucro líquido ajustado do primeiro trimestre de 2,89 bilhões de reais ante 2,26 bilhões de reais um ano antes, enquanto a rentabilidade sobre patrimônio medida pelo ROAE aumentou para 22,8%. "Os resultados do BTG mostraram resiliência mais uma vez, entregando bons resultados, com resultado final um pouco acima da nossa estimativa", afirmaram analistas do Safra.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com elevação de 1,23%, enquanto BRADESCO PN ganhou 0,45%.

- AZUL PN subiu 1,36%, tendo como pano de fundo o resultado do primeiro trimestre, com prejuízo líquido ajustado de 324,2 milhões de reais, queda de 55,4% sobre o resultado negativo de um ano antes. A receita líquida somou 4,7 bilhão de reais, avanço de 4,5% sobre um ano antes. Analistas do Bradesco BBI avaliaram que a companhia aérea teve forte desempenho operacional.

- YDUQS ON desabou 11,85%, em meio à análise do resultado do primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de 173 milhões de reais. Analistas do Santander destacaram como pontos negativos o volume "decepcionante" para o segmento presencial e a deterioração das provisões. Do lado positivo, apontaram que o segmento premium continua forte e os preços para alunos de nível superior aumentaram acima da inflação.

(Edição de Patricia Vilas Boas)