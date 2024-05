Stone&Co tem salto de 90% no lucro ajustado do 1º tri com mais pagamentos processados

(Reuters) - A StoneCo anunciou nesta segunda-feira um salto de 90% em seu lucro ajustado do primeiro trimestre, impulsionado por um aumento em seus pagamentos processados.

A empresa registrou um lucro líquido ajustado de 450,4 milhões de reais nos três meses encerrados em março, contra estimativa de analistas de lucro de 462,43 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

A receita do trimestre cresceu 13,8% em comparação com o ano anterior, para 3,08 bilhões de reais, com as receitas de serviços financeiros chegando a 2,71 bilhões de reais.

A StoneCo disse que seu volume total de pagamentos subiu 17,9%, para 114,3 bilhões de reais, com os pagamentos de seu segmento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) avançando 18,4% ano a ano.

O "take rate" para o segmento, principal negócio da empresa, subiu 0,11 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, para 2,54%, impulsionado por um "crescimento nos clientes micro e menores, que têm um take rate mais alto", disse.

A carteira de crédito da companhia cresceu 72% em relação ao trimestre anterior, totalizando 532 milhões de reais. A projeção da StoneCo para este ano é de pelo menos 800 milhões de reais.

"Os crescimentos (da carteira de crédito) são em saltos, então a gente teve um grande salto no primeiro trimestre, e não necessariamente se perpetua ao longo dos próximos três trimestres", disse o presidente-executivo da processadora de pagamentos, Pedro Zinner, à Reuters.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 1,51 bilhão de reais, alta de 20,8% no comparativo anual, mas abaixo da estimativa dos analistas de 1,61 bilhão de reais.

