Incêndio destrói parte de vegetação do Pico do Jaraguá, ponto mais alto da capital

Um incêndio atingiu o Pico do Jaraguá, na zona norte, na noite deste sábado, 27, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada por volta das 21h30 e duas viaturas atuaram no local para conter as chamas.

Bombeiros ouvidos pelo Estadão afirmaram que os focos foram de pequena proporção. Não houve registros de vítimas e os trabalhos na área foram encerrados à meia-noite de sábado.

Moradores registraram imagens e vídeos das chamas nas redes sociais. Nas publicações, era possível perceber que o fogo se alastrava pela mata, localizado no Parque Estadual do Jaraguá. A causa do incêndio não foi divulgada.

O pico do Jaraguá é o ponto mais alto do município de São Paulo e se ergue a 1.135 metros de altitude. O parque constitui uma das poucas reservas naturais de mata atlântica ainda existente.

A cidade de São Paulo vive uma onda de calor em pleno outono, o que pode facilitar o início dos incêndios. Neste sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para altas temperaturas em áreas dos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e para todo o estado do Mato Grosso do Sul.

Nesses locais, a previsão é de temperaturas 5ºC acima da média entre os dias 27 de abril e 1º de maio. A onda de calor é resultado da atuação de uma área de alta pressão que produz o chamado "bloqueio atmosférico". A barreira impede a chegada de frentes frias no Centro-Oeste, elevando as temperaturas e mantendo o ar seco e quente.