Cachorro é salvo de enchente no RS após ser laçado em resgate; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um cachorro foi salvo na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, após ser laçado por um policial da Brigada Militar durante operação de resgate.

O que aconteceu

Vídeo mostra o agente jogando o laço no pescoço do animal, enquanto passava de barco pelo bairro Mathias Velho. Com a ajuda da corda, o cachorro nada até próximo da embarcação, quando é puxado pelo policial.

Segundo a Brigada Militar, o resgate aconteceu no último sábado (11). "Gaúcho, bote e laço: em tempos de enchente, um policial gaúcho mostra que a esperança vem montada em um bote e armada com a esperança de dias melhores", diz o texto da publicação compartilhada pela brigada.

Policial se manifesta. "Graças a Deus, consegui acertar. Mais uma vida salva. Todas vidas importam", escreveu no post.

São 10.814 animais resgatados no RS até o momento, segundo boletim da Defesa Civil divulgado às 12h desta segunda-feira (13).

Número de mortos chega a 147

Número de mortos pelas chuvas no RS chegou a 147, segundo balanço da Defesa Civil divulgado às 12h desta segunda.

São 2.115.703 pessoas afetadas no estado. Também há 538.241 desalojados e 79.540 pessoas em abrigo.

Há também 806 feridos e 127 desaparecidos.