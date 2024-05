Hezbollah diz que israelenses do norte seguirão longe de casa se guerra em Gaza continuar

O chefe do poderoso grupo armado libanês Hezbollah disse nesta segunda-feira que moradores do norte de Israel não conseguirão voltar para casa para o começo do próximo ano escolar se seu governo continuar com a ofensiva na Faixa de Gaza.

O Hezbollah tem trocado ataques com o Exército israelense na fronteira sul do Líbano, em paralelo à guerra em Gaza. O grupo armado disse que está disparando foguetes contra Israel para apoiar seu aliado, o grupo armado palestino Hamas, e para dissuadir Israel de lançar um ataque no Líbano.

Em um discurso pela televisão nesta segunda-feira, Sayyed Hassan Nasrallah repetiu que seu grupo continuará lutando enquanto Israel mantiver sua ofensiva em Gaza.

"A ligação entre a frente libanesa e Gaza é definitiva, final e conclusiva", afirmou. "Ninguém conseguirá desvinculá-las".

Os combates deslocaram dezenas de milhares de pessoas nos dois lados da fronteira e provocaram temores de uma guerra mais ampla entre adversários fortemente armados.

Israel afirmou que quer assegurar que os moradores do norte voltem para casa, seja por um acordo diplomático mediado ou por um ataque militar contra o Líbano. As famílias desalojadas do norte de Israel esperam voltar até 1º de setembro, para o início do ano acadêmico escolar.

Nasrallah falou sobre os desalojados nesta sexta-feira, dizendo: "se vocês quiserem resolver a questão, procurem seu governo e digam a ele para parar a guerra em Gaza".