UE adia decisão sobre acordo entre ITA e Lufthansa

ROMA, 28 ABR (ANSA) - O Poder Executivo da União Europeia adiou para 13 de junho o prazo para decidir sobre a fusão das empresas aéreas ITA Airways e Lufthansa. O prazo original era 6 de junho.

As partes envolvidas estão prestes a apresentar a Bruxelas um novo pacote de propostas para resolver as preocupações relacionadas a slots, rotas e ao aeroporto de Milão-Linate.

Neste último caso, onde as companhias já detêm uma grande parcela do mercado, as possíveis soluções incluem a cessão de uma parte significativa de slots para concorrentes.

O objetivo é minimizar efeitos após a compra de 41% da companhia aérea italiana pelo grupo alemão.

Segundo o jornal Corriere della Sera, as aéreas estão dispostas a sacrificar 22 slots no aeroporto de Linate para atender às preocupações.Os slots aeroportuários são permissões para que a companhia aérea use toda a infraestrutura necessária para sua operação, entre pousos e decolagens, em grandes aeroportos, em horários de grande movimento.

Segundo fontes europeias, as duas empresas também estão em negociações avançadas para um acordo com a easyJet.

A ITA e a Lufthansa estariam dispostas a ceder 11 pares de slots cada uma. Para a companhia aérea alemã, seriam rotas operadas pela Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Eurowings e Discover.

A EasyJet operaria as frequências deixadas nas rotas sobrepostas, entrando especialmente na rota Linate-Bruxelas, atualmente operada por ITA e Brussels Airlines. (ANSA).

