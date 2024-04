França intensifica esforços no Líbano para evitar guerra entre Hezbollah e Israel

Por John Irish

NAQOURA, Líbano (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da França disse neste domingo que houve progresso nas discussões com autoridades de alto escalão do governo do Líbano com o objetivo de aliviar as tensões entre o Hezbollah e Israel e evitar o início de uma guerra.

A França tem laços históricos com o Líbano e neste ano o ministro das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, propôs que a unidade de elite do Hezbollah recuasse 10 km da fronteira israelense, enquanto Israel suspenderia os ataques no sul do Líbano.

A proposta também analisou questões fronteiriças e foi discutida com parceiros, incluindo os Estados Unidos, que tem as suas próprias campanhas para aliviar os conflitos na região e exerce a maior influência sobre Israel.

Israel e o Hezbollah trocaram ataques em sequência nos últimos meses, mas o conflito só escalou desde que Irã lançou mísseis contra Israel em resposta a um suposto ataque aéreo israelense no dia 1º de abril que destruiu parte do complexo da embaixada do Irã em Damasco, matando vários oficiais iranianos.

Mais ataques israelenses atingiram o sul do Líbano durante a noite perto da força de manutenção de paz das Nações Unidas, de acordo com militares, poucas horas antes de Séjourné visitar a sede da organização em Naqoura, no sul do Líbano.

"Se eu olhar para a situação hoje, se não houvesse uma guerra em Gaza, poderíamos estar falando de uma guerra no sul do Líbano, dado o número de ataques e o impacto na área", disse Sejourne.