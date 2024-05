Michael Cohen volta a depor em julgamento criminal de Trump sobre suborno

Por Jack Queen e Luc Cohen e Joseph Ax

NOVA YORK (Reuters) - Michael Cohen voltará a depor nesta terça-feira no julgamento criminal de Donald Trump, um dia após dizer aos jurados que o ex-presidente dos Estados Unidos o autorizou pessoalmente a fazer um pagamento pelo silêncio de uma estrela pornô semanas antes da eleição de 2016.

Cohen, o ex-advogado que afirmou que já foi tão leal a Trump a ponto de que levaria um tiro por seu ex-chefe, é a testemunha mais importante dos promotores do caso. Em horas de depoimento na segunda-feira, ele disse que Trump ordenou que ele pagasse à atriz pornô Stormy Daniels - "Apenas faça isso", Cohen se lembra de Trump ter dito - para garantir seu silêncio sobre um suposto encontro sexual em 2006.

O pagamento de 130.000 dólares feito por Cohen em outubro de 2016 está no centro do julgamento criminal de Trump, o primeiro de um ex-presidente dos EUA, que começou em um tribunal do Estado de Nova York, em Manhattan, há um mês.

Os promotores dizem que Trump pagou Cohen de volta após a eleição e ocultou os reembolsos criando registros comerciais falsos indicando que eram para taxas legais. Esses reembolsos são a base para as 34 acusações de falsificação de registros comerciais que Trump enfrenta.

Trump, de 77 anos, que está concorrendo contra o presidente Joe Biden na eleição presidencial de novembro, declarou-se inocente e nega qualquer encontro sexual com Daniels. Ele caracterizou o caso como uma tentativa de interferir em sua campanha para retomar a Casa Branca.

Durante seu primeiro dia no banco das testemunhas, Cohen, de 57 anos, descreveu vários episódios nos quais ele disse que Trump aprovou pagamentos para manter histórias prejudiciais de escândalos sexuais fora do alcance do público, para que não prejudicassem sua campanha presidencial.

"Tudo exigia a aprovação do Sr. Trump", afirmou Cohen.

Em outubro de 2016, disse ele, Cohen soube que Daniels estava vendendo sua história para tabloides. Naquela época, a campanha de Trump estava em crise após a divulgação de um áudio na qual ele se gabava de agarrar os órgãos genitais de mulheres.

"Ele me disse: 'Isso é um desastre, um desastre total. As mulheres vão me odiar', disse Cohen aos jurados que Trump havia dito. "Isso vai ser um desastre para a campanha."

Cohen testemunhou que Trump estava preocupado exclusivamente com o impacto que a história de Daniels poderia ter sobre sua candidatura à Casa Branca - e não, como sugeriram os advogados de defesa, com o efeito sobre sua esposa e família. Essa distinção é crucial para o caso.

O passado de desonestidade de Cohen - ele se declarou culpado de crimes federais relacionados ao pagamento a Daniels e admitiu ter mentido sob juramento várias vezes - certamente provocará um interrogatório contundente dos advogados de Trump quando ele concluir seu depoimento.

Os advogados de defesa já sinalizaram sua intenção de atacar sua credibilidade, chamando-o de mentiroso em sua declaração de abertura e alertando os jurados para não confiarem em sua palavra.

O julgamento em Manhattan é considerado menos consequente do que três outros processos criminais que Trump enfrenta. Os outros casos acusam Trump de tentar anular sua derrota presidencial em 2020 e de manipular indevidamente documentos confidenciais após deixar o cargo. Trump também se declarou inocente em todos os três.