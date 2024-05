Polícia mira famosa pizzaria na Itália por ligação com máfia

NÁPOLES, 14 MAI (ANSA) - Uma das pizzarias mais famosas de Nápoles, na Itália, entrou na mira da polícia por suspeita de ligação com a organização mafiosa Camorra.

De acordo com a investigação da Guarda de Finanças da cidade, que deteve cinco suspeitos, a pizzaria Dal Presidente teria uma relação muito próxima com o clã Contini.

Localizada na via dei Tribunali, no centro histórico de Nápoles, o estabelecimento foi inaugurado por um pizzaiolo que já preparou uma pizza para Bill Clinton, que na época do ocorrido era presidente dos Estados Unidos.

Os investigadores apuraram que a pizzaria era gerida pelo cunhado de um líder mafioso e os lucros do local teriam sido utilizados para financiar o clã Contini e apoiar outros criminosos reclusos ligados à Camorra.

Entre as cinco pessoas detidas na operação das forças de ordem, uma delas é Massimiliano Di Caprio, gerente da pizzaria, e outra é sua mulher, proprietária da empresa que gere o estabelecimento. Um policial também foi capturado por suspeita de participar do esquema.

Os suspeitos poderão responder criminalmente por transferências fraudulentas de ativos e lavagem de dinheiro com métodos mafiosos, que é um fator agravante. (ANSA).

