Polícia italiana prende 129 em operação contra máfia 'Ndrangheta

COSENZA, 14 MAI (ANSA) - As autoridades italianas deflagraram nesta terça-feira (14) uma enorme operação em Consenza e em outras cidades do país contra a máfia 'Ndrangheta, sediada na Calábria, no sul da Itália.

Segundo os agentes, as gangues envolvidas na investigação são o chamado "clã italiano", formado pelos grupos Ruà Patitucci e Lanzino, e pelo Abbruzzese, apelidado de "Banana" No total, 129 dos 142 suspeitos alvos da polícia foram detidos na operação conduzida pelos carabineiros e Guarda de Finanças e coordenada pela Direção Nacional Antimáfia (DDA).

O juiz distrital ordenou a prisão preventiva de 109 cidadãos, enquanto outros 20 foram colocados em detenção domiciliar. Um dos suspeitos é um policial financeiro que foi suspenso.

Todos os indiciados foram acusados por associação mafiosa e conspiração criminosa para tráfico de drogas, sendo a ligação com a máfia um fator agravante.

A 'Ndrangheta tornou-se a maior, mais rica e mais poderosa máfia italiana devido ao seu controle do mercado europeu de cocaína.

(ANSA).

