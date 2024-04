Com 1 a menos, Bologna se arrisca no fim e empata com Udinese

SÃO PAULO, 28 ABR (ANSA) - Bologna e Udinese empataram em 1 a 1 neste domingo (28) no estádio Renato Dall'Ara em Bolonha pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe de Údine saiu na frente com um gol de Martín Payero aos 46 minutos do primeiro tempo e cedeu o empate quando tinha um jogador a mais após a expulsão de Sam Beukema, zagueiro do Bologna, aos 19 minutos da etapa final.

Perdendo o jogo e com apenas dez homens em campo, o técnico Thiago Motta não se preocupou em recompor a sua zaga. Ele anteve o time com apenas um zagueiro e foi premiado com o gol de Alexis Saelemaekers aos 33 minutos do segundo tempo.

O Bologna permanece em quarto lugar, agora com 63 pontos, e depende apenas das suas próprias forças nas quatro rodadas finais para se classificar à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Na sexta-feira (3), os comandados de Thiago Motta enfrentam o Torino às 15h45 no horário de Brasília em Turim.

Os últimos jogos serão contra o Napoli fora de casa, a Juventus em casa e o Genoa fora de casa.

O gol sofrido com um jogador a mais impediu a Udinese de deixar a zona de rebaixamento.

A equipe do técnico Fabio Cannavaro está em 18º lugar com 29 pontos.

A equipe de Údine está há 20 temporadas consecutivas na primeira divisão e tem apenas mais quatro jogos para evitar o rebaixamento.

O próximo será na segunda-feira da semana que vem (6) contra o Napoli às 15h45 no horário de Brasília.

Depois virão os jogos contra o Lecce fora de casa e nas duas últimas rodadas dois confrontos diretos contra as equipes que estão imediatamente acima da zona de rebaixamento: o Empoli em casa e o Frosinone fora de casa. (ANSA).

