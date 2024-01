Turquia anuncia morte de líder do PKK em ataques contra curdos no Iraque e na Síria

A Turquia realiza desde o último fim de semana uma operação aérea "contra alvos terroristas" no norte da Síria e no Iraque, como retaliação, após a morte de 12 soldados turcos em dois dias no norte do Iraque, onde Ancara tem bases militares. Na terça-feira (26) a inteligência turca informou que um dos supostos líderes do movimento curdo PKK foi morto durante uma operação direcionada na cidade iraquiana de Suleimânia.

Marion Fontenille, correspondente da RFI em Erbil

Mehmet Sefa Akman, apelidado de Bahoz Zagros, líder do Patido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) em Suleimânia, foi morto durante um ataque direcionado na terça-feira, de acordo com fontes de segurança turcas. O ataque foi supostamente realizado pelo MIT, a Organização Nacional de Inteligência Turca. A informação ainda não foi confirmada pelo PKK.

Se confirmada a morte de Sefa Akman, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cumpriria sua promessa de lutar incansavelmente contra "os barões do terror".

Ancara perdeu doze dos seus soldados no fim de semana passado, enquanto militantes do PKK tentavam se infiltrar em uma base turca no norte do Iraque. Desde então, os soldados turcos têm realizado repetidas operações aéreas, visando postos de controle, infraestruturas petrolíferas e até hospitais do lado sírio.

Clique aqui para acessar o canal da RFI no WhatsApp.

Apenas na segunda-feira (25), foram realizadas 33 operações aéreas na região, ferindo pelo menos 35 civis, segundo a agência Syria North Press.

O silêncio reina do lado das autoridades curdas iraquianas. Mas num comunicado divulgado na terça-feira (26), a administração autônoma do norte e leste da Síria fez um apelo a ONU e a Rússia a intervirem. Segundo o texto, as operações turcas ameaçam a segurança da região.