Thunder surpreende e atropela Cleveland Cavaliers, melhor equipe da temporada regular da NBA

No duelo entre os líderes das Conferência Leste e Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder surpreendeu ao conquistar uma vitória contundente sobre o Cleveland Cavaliers por 134 a 114, diante de sua torcida, na noite desta quinta-feira. O triunfo chama a atenção porque os Cavaliers exibem a melhor campanha da temporada regular, incluindo as maiores séries invictas do atual campeonato.

O resultado fez o Thunder alcançar o aproveitamento dos Cavaliers na temporada. Agora, as duas equipes exibem exatamente a mesma campanha: 34 vitórias e apenas seis derrotas. Ambos lideram suas conferências e já são automaticamente candidatos ao título do campeonato.

Jogando em casa, o Thunder fez valer o apoio da torcida e praticamente encaminhou o duelo no primeiro tempo, com ampla vantagem no primeiro quarto. No segundo, sustentou a vantagem. E, no terceiro período, anotou 44 pontos, igualando sua melhor marca num período nesta temporada.

O principal jogador do Thunder foi Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida, com 40 pontos, além de oito assistências. Ele contou com o apoio de Lu Dort, com seus 22 pontos, e Jalen Williams, com 19, para o time da casa alcançar sua quarta vitória consecutiva. Pelos Cavaliers, Darius Garland foi o destaque, com 20 pontos e nove assistências. Jarrett Allen anotou 13.

Em outro bom jogo da rodada, o Sacramento Kings também surpreendeu, com o apoio da torcida. Em nono lugar no Oeste, a equipe superou o vice-líder Houston Rockets por 132 a 127. DeMar DeRozan foi o destaque individual da partida, com 33 pontos. Domantas Sabonis também foi bem, com um "double-double" de 20 pontos e 14 rebotes, além de sete assistências.

Pelos Rockets, nem mesmo os 28 pontos de Jalen Green e os dois dígitos em dois fundamentos de Amen Thompson (20 pontos e 10 rebotes) e Alperen Sengun (21 pontos e 10 rebotes) salvaram os favoritos da partida. Os Rockets seguem na segunda colocação, com 27 vitórias e 13 derrotas, enquanto os Kings exibem retrospecto de 21/20.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 100 x 111 Indiana Pacers

Washington Wizards 123 x 130 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 134 x 114 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 89 x 118 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 132 x 127 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Boston Celtics x Orlando Magic

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Miami Heat x Denver Nuggets

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets