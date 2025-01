Santos sofre para reformular elenco e chega à data de reapresentação sem reforços anunciados

Exatos 39 dias após o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos se reapresenta nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, dando início à pré-temporada de 2025. O sentimento dos torcedores, todavia, é de frustração e de angústia com a falta de novidades na equipe, que prometia sofrer reformulação.

Desde o término da Segunda Divisão até o dia da reapresentação, o Peixe não anunciou um reforço sequer para 2025 e encontra dificuldades no mercado. O clube até negocia com diversos nomes, mas ainda não conseguiu oficializar as movimentações.

Um jogador que está próximo e pode, inclusive, marcar presença na reapresentação com o grupo é o zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino.

A outra novidade é o técnico Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino. O treinador, que irá substituir Fábio Carille, já foi oficializado antes da virada do ano e trabalha na montagem do time para esta temporada ao lado do novo CEO do clube, Pedro Martins.

Além disso, há expectativa que alguns jogadores que retornam de empréstimo sejam reintegrados ao plantel, como o venezuelano Soteldo e o atacante Lucas Braga. Por sua vez, Lucas Barbosa deve ser vendido ao Bragantino, enquanto Alfredo Morelos vive futuro incerto.

Quem sai?

Há também algumas ausências importantes no elenco. O meia-atacante Otero, por exemplo, não renovou o contrato, que vencia no fim do ano passado, e já foi anunciado como reforço do Nacional, do Uruguai.

Já o meia Giuliano negocia a rescisão de seu vínculo e também não deve permanecer. O restante do time, a princípio, seguirá no clube ou ainda não definiu o destino.

O Santos ainda negocia com jogadores e espera anunciar reforços o quanto antes. Algumas conversas em andamento envolvem Galoppo, Thiago Maia e Thaciano. Há também a possibilidade de vender Jair ao Botafogo e receber atletas em troca, como Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.

A diretoria do Peixe mirava alto e tentou as contratações de Zé Rafael, Dudu e Gabigol, sem sucesso. Os dois últimos, aliás, foram para o Cruzeiro.

Em entrevistas após o término da Série B, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, chegou a dizer que o Santos tinha reforços acertados, mas que não poderiam ser anunciados até dia 31 de dezembro por terem compromissos com seus respectivos times. Porém, dois dias após a virada do ano, o Peixe não anunciou ninguém.

Inclusive, o atraso fez o Santos desistir da pré-temporada nos Estados Unidos. O time alvinegro iria se preparar para o Paulistão em Orlando, mas seguiu a recomendação de Caixinha e Pedro Martins e abortou a ideia.

O Peixe terá pouco tempo para reforçar o elenco e se desfazer de atletas que não estão nos planos. Isso porque o time estreia no Campeonato Paulista já no dia 16, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília).