Palmeiras: Veiga passa Hulk e vira jogador com mais gols de bola parada na Série A

De virada, o Palmeiras venceu o Bahia, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Em uma bela cobrança de falta, Raphael Veiga marcou o primeiro do Verdão na partida e se tornou o jogador com mais gols de bola parada entre os times da Série A em 2024.

Segundo dados do Sofascore, Veiga marcou nove gols de bola parada na temporada. Foram sete pênaltis convertidos e duas cobranças de falta no fundo das redes. Com o tento marcado sobre o Bahia, o meia do Palmeiras ultrapassou Hulk, do Atlético-MG, que tem seis gols de falta e dois de pênalti em 2024.

Pedro (Flamengo), com sete pênaltis convertidos, Lucas Moura (São Paulo), com seis gols de penalidade máxima, Alan Patrick (Internacional), com um gol de falta e quatro de pênalti, e Fernandinho (Athletico-PR), com cinco penalidades convertidas, completam a lista dos líderes em gols de bola parada.

Somente no Campeonato Brasileiro, das dez bolas na rede de Veiga, cinco saíram de bola parada (dois gols de falta e três de pênalti). O meia ainda é o terceiro maior artilheiro do Brasileirão, empatado com outros cinco jogadores e atrás apenas de Pedro (11) e seu companheiro de time, Estêvão (12).

Com a vitória sobre o Bahia, o vice-líder Palmeiras foi aos 67 pontos e diminuiu a vantagem para o Botafogo, que tem 69 pontos somados.

A equipe do técnico Abel Ferreira volta a campo neste sábado, às 19h30 (de Brasília), quando visita o Atlético-GO, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly. O time da casa ocupa a lanterna da competição, com 26 pontos.