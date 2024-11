Corinthians x Cruzeiro: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão está embalado na competição, com quatro vitórias seguidas. A equipe pulou da zona de rebaixamento para a 11ª posição do Brasileiro, com 41 pontos conquistados.

Na última rodada, o Corinthians bateu o Vitória por 2 a 1, de virada, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. O resultado foi fundamental pensando em briga contra a queda e luta por uma vaga para torneios continentais (Copa Libertadores ou Sul-Americana).

Para o duelo contra o Cruzeiro, o técnico Ramón Díaz terá desfalques importantes por conta da data Fifa. Félix Torres, José Martínez e Ángel Romero defenderam suas respectivas seleções e não estarão à disposição do clube.

Por outro lado, o time deve ter o retorno do zagueiro Cacá, recuperado de uma pancada na região do quadril. André Ramalho, por sua vez, deve seguir como baixa.

Os laterais Matheuzinho e Hugo, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a ser relacionados.

Já o Cruzeiro chega para o jogo contra o Corinthians com a cabeça na final da Copa Sul-Americana. No próximo sábado, a equipe terá uma decisão diante do Racing, no Paraguai.

Por isso, a tendência é que o técnico Fernando Diniz leve a campo um time alternativo. Até Cássio, ídolo histórico do Timão é titular na Raposa, deve ser preservado.

No Brasileiro, o Cruzeiro se encontra na 7ª posição, com 47 pontos. A equipe vinha de sete jogos sem vencer na liga nacional até bater o Criciúma na última rodada, por 2 a 1.

No primeiro turno, o Corinthians perdeu para o Cruzeiro no Mineirão por 3 a 0, com gols de Matheus Pereira, Barreal e Gabriel Veron.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X CRUZEIRO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 20 de novembro de 2024, quarta-feira



Horário: 11h (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Maira Mastella Moreira (RS-Fifa)



VAR: Rafael Traci (SC)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho , Gustavo Henrique, Cacá e Mahteus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay



Técnico: Ramón Díaz

CRUZEIRO: Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Silva, Ramiro e Mateus Vital; Barreal e Lautaro Díaz



Técnico: Fernando Diniz