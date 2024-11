Após bater na trave no Paulista, Santos pode quebrar jejum de oito anos com título da Série B

Após bater na trave duas vezes nos últimos quatro anos, o Santos está próximo de encerrar um jejum incômodo de troféus neste fim de semana. O Peixe vai em busca da vitória contra o CRB no domingo para sagrar-se campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

O torcedor do Alvinegro Praiano não vê a hora de soltar o grito de "é campeão" novamente, apesar do título da Série B não ser o ideal. O canto está entalado na garganta da torcida, uma vez que a equipe não conquista um título há oito anos.

Para sagrar-se campeão neste domingo, o Santos precisa apenas vencer o CRB, que briga contra o rebaixamento e vive momento de oscilação. O time da Baixada Santista, porém, ainda pode levar a taça sem precisar entrar em campo caso o Novorizontino, que joga no sábado, tropece.

A última vez que o Alvinegro Praiano conquistou um título foi em 2016, ainda com o técnico Dorival Júnior no comando. Na época, o Santos sagrou-se campeão do Paulistão em cima do Audax de Fernando Diniz, com vitória de 2 a 1 no agregado.

Desde então, o Santos esteve próximo de voltar a erguer uma taça em duas principais oportunidades, mas acabou batendo na trave em ambas. A primeira delas foi em 2020, na decisão da Copa Libertadores, e a mais recente delas aconteceu em 2024, na final do Paulista.

Em 2020, o Peixe chegou à final da Libertadores desacreditado, contra um Palmeiras que já havia conquistado dois títulos no ano. O Alvinegro deu trabalho, mas o Verdão levou o título graças a um gol de Breno Lopes no apagar das luzes do segundo tempo.

Já nesta temporada, o Palmeiras foi o responsável por tirar outro título que encerraria o jejum do Santos. Os dois times estiveram frente a frente novamente, dessa vez na final do Paulistão, e o Alviverde saiu campeão mais uma vez.

O time da Baixada Santista ganhou o primeiro jogo na Vila por 1 a 0. Contudo, o Palmeiras conseguiu a virada na volta, venceu por 2 a 0 e tirou mais um troféu do Santos.

Agora, porém, não há nenhum alviverde - e quase nenhum outro rival - que possa tirar o troféu da Série B das mãos do Peixe. Segundo dados do departamento de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time santista possui 95,9% de chances de ser campeão do torneio.

Em busca do troféu da Segunda Divisão, o Santos recebe o CRB neste domingo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Série B.