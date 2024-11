Com atletas poupados, Atlético-MG divulga lista de relacionados para enfrentar o Atlético-GO

O Atlético-MG encerrou a preparação para o confronto contra o Atlético-GO nesta terça-feira, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. O clube divulgou a lista dos atletas relacionados para a partida, marcada para acontecer nesta quarta, às 21h (de Brasília).

Em virtude do jogo de volta da final da Copa do Brasil, previsto para ocorrer no domingo, o técnico Gabriel Milito optou por poupar algumas peças do time titular. A dupla de ataque Hulk e Paulinho, os zagueiros Junior Alonso, Battaglia e Lyanco e o volante Alan Franco foram preservados.

Além disso, o Galo não poderá contar com Everson, que está de luto devido ao falecimento da mãe do também goleiro Matheus Mendes. Os jovens da base Gabriel Átila e Gabriel Delfim foram relacionados no lugar dos atletas.

Com três cartões amarelos, o lateral Mariano e o meia Igor Gomes terão que cumprir suspensão e são desfalques. Outro suspenso é Gustavo Scarpa, que foi expulso na derrota do Atlético-MG para o Internacional na última rodada do Brasileirão. Cadu, lesionado, também é desfalque

? Confira a lista de atletas relacionados para a partida diante do Atlético-GO, fora de casa, pela 32ª rodada do Brasileirão Betano! #VamoGalo #ACGxCAM ??? pic.twitter.com/q6z6yv3kz9 ? Atlético (@Atletico) November 5, 2024

Em contrapartida, o meia Bernard se recuperou de lesão ligamentar no joelho direito e voltou a ser relacionado após mais de um mês.

Uma provável escalação do Atlético-MG tem: Gabriel Delfim; Saravia, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Rubens; Alisson, Fausto Vera, Otávio e Zaracho; Vargas e Deyverson.

A delegação do Atlético-MG viaja para Goiânia, sede do confronto, às 17h desta terça-feira. O estádio Antônio Accioly recebe o duelo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

O Atlético-MG busca a vitória para subir na tabela do Brasileiro. O Galo ocupa a 10ª posição, com 41 pontos conquistados, enquanto o Atlético-MG é o lanterna, com 22.

Confira os atletas do Atlético-MG relacionados para a partida

Goleiros: Gabriel Átila e Gabriel Delfim



Zagueiros: Bruno Fuchs, Igor Rabello, Maurício Lemos e Rômulo



Laterais: Guilherme Arana, Renzo Saravia e Rubens



Volantes: Fausto Vera, Otávio, Paulo Vitor e Vitinho



Meias: Bernard, Matías Zaracho e Robert



Atacantes: Alan Kardec, Alisson, Brahian Palacios, Caio Maia, Deyverson e Eduardo Vargas