Membros da Alpine trocam camisas e bonés por artigos do Brasil após dobradinha em Interlagos

Uma imagem curiosa marcou o final do GP de São Paulo. Felizes com a dobradinha, membros da Alpine foram interagir com o público brasileiro, que invadiu a pista após a corrida deste domingo.

Os funcionários trocaram camisas e bonés da equipe francesa por blusas e bandeiras do Brasil. A Gazeta Esportiva acompanhou de perto a movimentação. Os europeus ficaram muitos felizes com os artigos brasileiros.

Funcionário da Alpine comemora após ganhar camisa do Brasil

A Alpine se destacou no GP de São Paulo. Esteban Ocon ficou na segunda posição. O seu companheiro Pierre Gasly fechou o pódio em terceiro.

O vencedor da corrida foi Max Verstappen. O holandês da Red Bull se recuperou após largar em 17º e encerrou um jejum de 10 provas sem vitória.

Com o GP de São Paulo encerrado, os pilotos focam no GP de Las Vegas, que será no dia 24 de novembro.