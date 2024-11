Dortmund vence de virada e encerra invencibilidade do vice-líder RB Leipzig no Alemão

O Borussia Dortmund ganhou do RB Leipzig neste sábado, no Signal Iduna Park, por 2 a 1. A vitória, de virada, levou o time à quinta colocação do Campeonato Alemão e acabou com a invencibilidade dos visitantes no torneio.

A equipe aurinegra saiu atrás do placar. Aos 27 minutos, Benjamin Sesko abriu o marcador a favor do Leipzig. Mas, o time de casa deixou tudo igual três minuto depois, aos 30, com Maximilian Beier.

Já na etapa complementar, Serhou Guirassy balançou as redes aos 19 minutos e garantiu a vitória do Dortmund.

O Borussia, agora, está no quinto lugar Bundesliga, com 16 pontos. A distância para o líder, Bayern de Munique, é de sete pontos. Já o Leipzig, vice-líder, soma 20. O time estava invicto, mas conheceu seu primeiro revés depois de nove rodadas.

O Dortmund volta a campo nesta terça, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. A equipe receberá o Sturm, às 17h (de Brasília). O Leipzig também joga pela torneio continental, no mesmo dia e hora, contra o Celtic.

Já pelo Campeonato Alemão, o Dortmund visita o Mainz, no próximo sábado, às 11h30. O RB Leipzig, por sua vez, se prepara para receber o Borussia Monchengladbach, no mesmo dia, às 14h30.

Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Eintracht Frankfurt 7 x 2 Bochum



Hoffenheim 0 x 2 St. Pauli



Holstein Kiel 1 x 0 Heidenheim



Wolfsburg 1 x 1 Augsburg