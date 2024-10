Vasco x Atlético-MG: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Copa do Brasil

Vasco e Atlético-MG vão decidir neste sábado quem será o primeiro finalista da Copa do Brasil em 2024. O confronto decisivo será disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: A partida terá tranmsissão do SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

O Galo chega para o confronto com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, em Belo Horizonte, e se garante na final até com um empate. Para o Cruzmaltino, só resta a vitória por diferença de dois gols para avançar direto. Uma vitória vascaína por um gol levará à decisão em cobranças de pênaltis.

Nem a derrota por 3 a 0 para o São Paulo na última quarta-feira, pelo Brasileirão, desanimou a torcida cruzmaltina, que vai lotar São Januário neste sábado. Nem mesmo o mau momento da equipe na temporada - não vence há sete partidas -, ou o retrospecto desfavorável diante da equipe mineira - não vence com dois ou mais gols de diferença desde 2013 -, tiram a confiança na possibilidade de sucesso.

O sofrido torcedor vascaíno não vê sua equipe em uma final de Copa do Brasil desde 2011, ano em que conquistou seu único título na competição, e quer o fim do jejum.

Para o Galo, que tem um dos elencos mais caros do futebol brasileiro e está longe da disputa do título no Campeonato Brasileiro, o sucesso nas copas é o seu objetivo para salvar a temporada. Além da Copa do Brasil, o time está classificado para a disputa da semifinal da Libertadores, contra o River Plate, da Argentina.

Este será o terceiro encontro entre Vasco e Atlético nesta temporada, com duas vitórias mineiras, em Belo Horizonte.

O Atlético chega mais descansado para encarar o Vasco, uma vez que o técnico Gabriel Milito poupou a maioria dos titulares no confronto diante do Fortaleza, pelo Brasileiro, no meio da semana. Ele não poderá contar com o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson, que já atuaram por outras equipes na competição.

Além da dupla, Bernard, Saravia e Cadu, lesionados, também estão fora. Outros dois atletas, Guilherme Arana e Rubens são dúvidas, com mais chances para o primeiro. Já Júnior Alonso e Alan Franco voltam após a data Fifa.

No Vasco, o time entrou completo contra o São Paulo e teve uma péssima atuação. É esperado que o técnico Rafael Paiva realize algumas mudanças, entre elas a saída de Dimitri Payet do time titular.

FICHA TÉCNICA



VASCO X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 19 de outubro de 2024



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Bruno Boschilia (PR-Fifa)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Puma Rodriguez (Payet), Emerson Rodriguez e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco, Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito