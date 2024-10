Já classificado, Inter Miami conta com gols de Messi e Suárez e vence Columbus Crew pela MLS

Nesta quarta-feira, o Inter Miami, já classificado para os playoffs, venceu o Columbus Crew por 3 a 2, pela 35ª rodada da Conferência Leste da MLS. A partida, que aconteceu no Lower.com Field (Ohio), contou com gols de Messi (2) e Suárez para a equipe da Flórida, enquanto Diego Rossi e Juan Camilo marcaram para os mandantes.

Agora, diante de mais um triunfo, o Inter Miami, de "Tata" Martino, continuou com folga na liderança da Conferência Leste da MLS, com 68 pontos. Isto é, 11 a mais que o vice-líder Columbus Crew, que tem 57 unidades.

O Inter Miami volta aos gramados neste sábado, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Toronto, pela 36ª rodada da Conferência Leste da MLS, no BMO Field. Por sua vez, o Columbus Crew, no mesmo dia, às 20h30, recebe o Philadelphia Union, no Lower.com Field.

Os gols

O Inter Miami inaugurou o marcador aos 45 minutos do primeiro tempo. Lionel Messi recebeu lançamento em profundidade de Jordi Alba, invadiu a área, limpou a marcação e tocou de esquerda na saída do goleiro Schulte para balançar as redes.

Cinco minutos depois, nos acréscimos, aos 50, o astro argentino marcou mais um para o Inter Miami. Desta vez, em uma falta pela esquerda do campo de ataque, Lionel Messi finalizou direto e anotou um golaço de bola parada. A bola passou por cima da barreira e foi no canto direito de Schulte, que ficou estático.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Columbus Crew diminuiu a desvantagem. Após confusão na grande área, a bola dobrou para Diego Rossi, que, de canhota, bateu colocado no canto direito de Callender, arqueiro do Inter Miami.

Dois minutos depois, porém, o Inter Miami voltou a marcar. A bola foi alçada na área e o goleiro Schulte não conseguiu encaixar. Assim, Luis Suárez ficou com a sobra e tocou de cabeça para o fundo das redes.

O Columbus Crew voltou a diminuir a diferença aos 16 minutos. Após pênalti assinalado, Juan Camilo assumiu a cobrança e não desperdiçou, deixando o segundo dos mandantes.

Aos 18 minutos, a equipe da casa ficou um jogador a menos. Rudy Camacho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso do duelo.

No entanto, mesmo com dez em campo, o Columbus Crew partiu para cima e teve uma chance de ouro para empatar o duelo. Aos 39 minutos, o time recebeu mais uma penalidade máxima e Juan Camilo, novamente, assumiu a cobrança, porém, desta vez, não converteu.