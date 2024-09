Com gol anulado no fim, Coritiba e Goiás empatam no Couto Pereira pela Série B do Brasileirão

Nesta sexta-feira, no Couto Pereira, Coritiba e Goiás empataram em 0 a 0, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter saído gols, o jogo foi bem movimentado, com muitas finalizações. No final do duelo, Rildo marcou para o Esmeraldino, mas o tento foi anulado.

Com o empate em casa, o Coritiba chegou aos 41 pontos e permaneceu na oitava colocação da Segunda Divisão. Os paranaenses estão a cinco pontos do G4, que é aberto pelo Mirassol. O Goiás, por sua vez, estacionou no 12º lugar, com 38 unidades conquistadas.

Pela 30ª rodada da Série B, na próxima sexta-feira (4), o Coritiba visita o América-MG, às 19h (de Brasília), na Arena Independência.

Do outro lado, o Goiás, no dia 7 de outubro, uma segunda-feira, recebe o Santos, às 21h, na Serrinha.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes no Couto Pereira. Os times partiram para o ataque, mas pecaram na pontaria e não saíram do 0. Os mandantes, por exemplo, finalizaram 18 vezes (apenas três no gol), enquanto os visitantes chutaram 13 vezes (cinco na meta adversária).

A grande chance do jogo ocorreu na reta final do duelo, aos 42 minutos da etapa complementar. Após cruzamento caprichado, Júnior Brumado, atacante do Coxa Branca, subiu mais alto que a defesa do Goiás e cabeceou firme. A bola passou muito perto da trave esquerda de Tadeu, que ficou parado no centro da meta.

O Coritiba cresceu e minutos depois quase abriu o placar, novamente. Após escanteio batido para a área, Maurício cabeceou e obrigou Tadeu a fazer uma ótima ponte e defender a bola no ângulo direito.

O Goiás inaugurou o marcador aos 49 minutos do segundo tempo. Rildo recebeu belo lançamento em profundidade, limpou a marcação de Benevenuto e finalizou de canhota no canto inferior direito de Morisco, que não alcançou. Porém, após análise no VAR, foi anotado um toque de braço na origem do lance.