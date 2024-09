Yamila Rodríguez se despede do Palmeiras após rescisão de contrato e agradece: "Foi um prazer"

A atacante Yamila Rodríguez não faz mais parte do elenco feminino do Palmeiras. A argentina teve a rescisão de seu contrato publicada no BID da CBF na última terça-feira. Através das redes sociais, a jogadora agradeceu ao clube e à torcida antes de reforçar o Santos.

"Olá, família Palmeiras, passando por aqui para agradecer pelo carinho e por tudo. Foi um prazer grande vestir e defender essas cores. Vai ser sempre minha família. Foram os primeiros a abrir as portas aqui no Brasil e isso não e um adeus ou um até logo. Obrigado por tudo torcedores e todos a gente da comissões e companheiras", disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ?? #11 (@yamii_rodriguez11)

Yamila foi contratada pelo Palmeiras em 2023 depois de se destacar na disputa da Libertadores feminina do ano anterior, quando atuava pelo Boca Juniors.

Pelo Verdão, ela disputou 43 jogos e marcou cinco gols. Com a chegada da técnica Camilla Orlando, a argentina perdeu espaço e disputou neste ano apenas 11 gols e não balançou a rede nenhuma vez.

O clube também se despediu da atacante em seu perfil no Instagram. "Desejamos tudo de melhor em sua carreira, Yami! Boa sorte nos próximos desafios", escreveu o Verdão na conta do time feminino.