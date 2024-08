Leila celebra vitória do Palmeiras em clássico e convoca torcida para jogo contra o Botafogo

Neste domingo, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Leila Pereira celebrou o resultado positivo e aproveitou para convocar a torcida palmeirense a comparecer no confronto desta quarta-feira, contra o Botafogo, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

"Como a gente diz, em nossa casa, é outra história. Que resultado importante, que vitória espetacular, mas eu quero dar parabéns aos nossos atletas, a nossa comissão técnica e, principalmente, para essa torcida (do Palmeiras) maravilhosa que esteve aqui dando energia e toda força para nosso time", começou Leila Pereira em suas redes sociais.

"Agora, é quarta-feira e quarta-feira é aqui em casa também. Então, eu chamo todo nosso torcedor, vamos lotar esse Allianz Parque e mesmo os torcedores que não estiverem aqui, de onde for que estejam, mandando energia para a gente e torcendo que vai dar tudo certo. Vamos para cima, Palmeiras, quarta-feira é aqui em casa. Avanti, Palestra", finalizou.

Com o triunfo em casa, o Verdão voltou a vencer no Brasileirão depois de quatro jogos e se mantém no G4 da competição, com 41 pontos somados. Flaco López, decisivo, foi o autor dos dois gols do Palmeiras, enquanto Luciano marcou para o Tricolor.

Agora, todas as atenções do Alviverde se voltam ao confronto diante do Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), também no Allianz Parque. O clube paulista precisa reverter uma desvantagem de 2 a 1 para avançar às quartas da Libertadores, já que saiu derrotado no Nilton Santos por 2 a 1.