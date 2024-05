Rodrygo registra encontro com ator Will Smith na Espanha

Rodrygo recebeu o astro de Hollywood Will Smith, em Madri, e mostrou o encontro em suas redes sociais.

O que aconteceu

O jogador do Real Madrid publicou neste domingo (25) fotos com o ator. Will Smith está na Europa para divulgar seu próximo filme "Bad Boys 4".

O atacante, que foi convocado para a Copa América, presenteou o convidado com uma camisa da seleção brasileira. O uniforme tem o número 10 e o nome de Rodrygo na parte de trás.

Antes do compromisso com a seleção, Rodrygo segue na Europa para disputar a final da Liga dos Campeões no sábado (1º de junho). O jogo será em Londres contra o Borussia Dortmund.

Will Smith também divulgou em suas redes um encontro com outro craque do futebol. Em vídeo, o ator aparece com seu colega de elenco, Martin Lawrence, se preparando para chutar uma bola, até que Lionel Messi aparece no quadro e acerta o chute na câmera. Veja: