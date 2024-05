Leangel Meneses, da Venezuela, fatura Pan-Americano de ciclismo de estrada; brasileiro é 8º

Leangel Meneses, da Venezuela, se sagrou campeão pan-americano de ciclismo de estrada na prova de resistência da elite masculina neste domingo, em São José dos Campos, ao percorrer os 206 km em 4h17min48s.

Red Walters, de Granada, ficou com a medalha de prata ao cruzar a linha de chegada em 4h17min51s. Wilmar Zapata, da Colômbia, fechou o pódio, chegando junto do granadino e obrigando os organizadores da prova a recorrerem à tecnologia para definir o resultado final.

Kleber Ramos, conhecido como Bozó, foi o brasileiro mais bem colocado, ficando com o oitavo lugar. Nicolas Sessler, por sua vez, ficou com a 15ª colocação.

A prova deste domingo já era desafiadora por si só, mas o clima frio e a chuva incessante dificultaram ainda mais a vida dos 80 competidores que largaram às 8h (de Brasília) na Vila Cambuí, em São José dos Campos, passando por diversas cidades do Vale do Paraíba.

Da metade da prova em diante, quatro atletas descolaram do pelotão, mas, com o tempo, apenas German Tivani, da Argentina, Jefferson Cepeda, do Equador, conseguiram manter o ritmo alucinante da fuga até os quilômetros finais, quando foram ultrapassados pelos atletas designados ao sprint.

A prova de resistência da elite masculina fechou o Pan-Americano de ciclismo de estrada, que começou na última segunda-feira. A Colômbia, grande favorita, foi a campeão, com oito medalhas no total (quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze), seguida pelo Brasil, com cinco medalhas (duas de ouro, uma de prata e uma de bronze) e EUA, com três medalhas (duas de ouro e uma de prata).