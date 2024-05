Com trabalho técnico e tático, São Paulo segue preparação para duelo decisivo na Libertadores

Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo retomou a preparação para o confronto desta quarta-feira, contra o Talleres, pela Copa Libertadores. Luis Zubeldía, treinador invicto à frente do São Paulo, realizou um treinamento técnico e tático.

O elenco são-paulino abriu o treinamento com um aquecimento comandado pela preparação física. A atividade teve enfoque mobilidade técnica e agilidade.

Após a ativação, o técnico argentino dividiu o elenco em dois grupos. Com Zubeldía e os auxiliares Carlos Gruezo e Maxi Cuberas, os jogadores que não começaram jogando contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, desceram para o campo principal do CT. Lá, o treinador promoveu um trabalho tático, com um 11 contra 11, para realizar diversos ajustes, além de aperfeiçoamento de bola paradas ofensivas.

Já o outro grupo, que foi formado por atletas com maior minutagem contra os paraenses, fez uma atividade técnica em campo reduzido. O foco da atividade foi a posse de bola, e aconteceu sob o comando dos auxiliares Alejandro Escobar e Milton Cruz.

O Tricolor Paulista terá mais dois dias de trabalho no Centro de Treinamento da Barra Funda antes do duelo pela Libertadores.

Nesta quarta-feira, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Talleres pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em busca da primeira colocação do Grupo B, o Tricolor precisa de uma vitória sobre os argentinos para assumir a liderança.