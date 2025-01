O que é o DeepSeek, o chatbot chinês que desafia o Vale do Silício

O DeepSeek é um chatbot inteligente criado por uma startup chinesa que desafia o domínio das gigantes do Vale do Silício. A IA se tornou o app mais baixado dos EUA e um dos mais baixados do Brasil.

O que aconteceu

DeepSeek funciona como o ChatGPT. Os usuários podem fazer consultas sobre os mais diversos assuntos, além de pedir traduções, explicações e ajuda para resolver problemas. O modelo de IA foi criado pela empresa DeepSeek, fundada em 2023 por Liang Wenfeng.

O DeepSeek tem sido visto como um "momento Sputnik" da inteligência artificial. O termo faz alusão à corrida espacial entre EUA e União Soviética. Na época, o regime socialista lançou o primeiro satélite artificial, em 1971, superando os EUA. Portanto, o modelo de inteligência artificial da companhia chinesa é considerado um momento de inflexão no desenvolvimento da tecnologia ao conseguir alto nível de evolução com menos recursos e menos tempo.

O Deepseek R1 é uma das descobertas mais incríveis e impressionantes que já vi -e, como código aberto, é um profundo presente para o mundo

Marc Andreessen, investidor do Vale do Silício, e que chamou DeepSeek de "momento Sputnik" da IA no X

É um modelo impressionante, principalmente pelo que eles conseguem oferecer pelo preço. Obviamente vamos entregar modelos melhores e também é realmente revigorante ter um novo concorrente.

Sam Altman, CEO da OpenAI, criador do ChatGPT

Estima-se que a empresa treinou modelo gastando "apenas" R$ 6 milhões. O valor é muito menor do que o investido pela OpenAI, que gastou cerca de US$ 100 milhões para treinar o ChatGPT 4.

O DeepSeek foi o app mais baixado da App Store, da Apple, nos EUA, na segunda-feira (27). No Brasil, ele aparece em 19º no ranking de apps mais baixados do Play Store, para celulares Android. O DeepSeek funciona em português, apesar de informar que atua melhor em chinês e em inglês.

No entanto, o chatbot muda de assunto quando questionado sobre temas delicados, como o presidente chinês Xi Jinping e as políticas regionais. À AFP, a IA pediu para "falar de outra coisa".

Por que só se fala no DeepSeek?

O DeepSeek põe em xeque a noção de que os EUA têm a tecnologia mais avançada de inteligência artificial do mundo. Os EUA têm o domínio sobre a distribuição de chips avançados desenvolvidos pela companhia norte-americana Nvidia. Lá foram desenvolvidos o ChatGPT e Gemini (do Google).

A ideia de que as tecnologias mais avançadas dos EUA, como a Nvidia e ChatGPT, são as mais superiores em nível global, é motivo de preocupação, pois essa perspectiva pode começar a mudar

Masashiro Ichikawa, estrategista-chefe de mercado da Sumitomo Mitsui DS Asset Management, em entrevista à Reuters

Tecnologia coloca a China em uma posição estratégica, liderando o desenvolvimento de tecnologias de código aberto de IA, o que representa um contraponto aos EUA. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou um projeto de US$ 500 bilhões para que país tenha supremacia em inteligência artificial. Membro do governo, Elon Musk lançou dúvidas sobre o megaprojeto.

Quais as diferenças entre DeepSeek e ChatGPT?

O DeepSeek R1, o modelo mais atual do chatbot chinês, superou o ChatGPT em benchmarks (sistemas de avaliação). Lançado em 20 de janeiro deste ano, foi melhor na resolução de problemas matemáticos, em programação e em "raciocínio" (capacidade de "pensar logicamente e chegar a uma conclusão"). O ChatGPT, no entanto, leva vantagem por suportar imagens (criação e interpretação) e áudio.

Outra característica marcante é o comportamento do modelo, que, durante a execução de tarefas, pode reavaliar suas decisões em tempo real. É algo que os pesquisadores chamam de "momento aha".

Diferente de seus concorrentes, o DeepSeek disponibilizou seu modelo como open source, o que permite que outras empresas e desenvolvedores adaptem e implementem a tecnologia livremente. A decisão democratiza o acesso à IA e incentiva a criação de novos produtos, ou seja, mais pessoas poderão aprender como criar modelos inteligentes e adaptá-los para diferentes realidades.

DeepSeek conseguiu treinar chatbot mesmo com restrições dos EUA que limitam a importação de chips para a China. A empresa estocou chips antes das restrições mais severas, utilizou fornecedores alternativos e desenvolveu métodos de treinamento que maximizam o uso de hardware menos sofisticado.

O DeepSeek conseguiu em menos de dois anos de atividade o que a OpenAI alcançou entre três e cinco anos. O primeiro GPT foi lançado em 2018, mas não era liberado para o público; a primeira versão pública foi em dezembro de 2022. O DeepSeek, no entanto estreou em 2023 e, já em 2025, é visto como um concorrente ao ChatGPT.

