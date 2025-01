Irmã de Lexa decide manter agenda de shows enquanto cantora está internada

Wenny, 15, decidiu não cancelar seus compromissos profissionais enquanto a irmã, Lexa, 29, está internada.

O que aconteceu

Ela diz que foi a irmã quem lhe ensinou o compromisso profissional. "Sei que a dor me acompanha a esperança e a fé também, sei que os compromissos anteriormente assumidos de agenda da vida precisa ser cumprida, como minha irmã me ensina", escreveu em post no Instagram.

Tomou a decisão após conversar com Lexa. "Continuarei fazendo o que é necessário, mantendo a rotina e sendo o pilar que minha família precisa, mesmo em meio a um momento tão delicado, como conversamos hoje a tarde no hospital Santa Joana, pois sempre estarei ao seu lado e da nossa Sofia".

Diagnóstico de pré-eclâmpsia

Grávida de seis meses, Lexa encontra-se internada em São Paulo após diagnóstico de pré-eclâmpsia. Trata-se de uma complicação da gravidez caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, frequentemente acompanhada pela presença de proteína na urina (proteinúria).

Segundo fonte do colunista Lucas Pasin, a situação é delicada, mas cantora se encontra bem. Nota do hospital deverá ser emitida em breve. "Caso delicado, mas ela está bem", disse fonte.

Na terça-feira (21), a cantora anunciou que não vai desfilar como rainha de bateria pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca".