Patrícia Ramos detalha violência doméstica e diz que ex cobrou R$ 400 mil

Patrícia Ramos contou detalhes da violência doméstica sofrida durante o casamento com Diogo Vitório, e revelou que seu ex-marido cobrou R$ 400 mil para poder assinar o divórcio.

O que aconteceu

Ramos explicou que sofreu diversos episódios de violência e pressão psicológica, mas "sofria calada". Durante entrevista ao canal do jornalista Leo Dias no YouTube, a atriz contou que decidiu processar o ex-marido porque ele não a "deixava em paz", ela passou a se sentir "ameaçada" e tentou proteger sua família.

Minha família não sabia [que a violência que eu sofria] era naquela proporção, naquele nível de deixar roxo, hematoma, deixar sangue. Minha mãe ficou aterrorizada e foi bem complicado.

-- Patrícia Ramos

A atriz disse que tinha consciência de que vivia uma relação abusiva e tóxica, mas que procurou obter provas para poder denunciar Vitório. "Eu sofria muito calada e até mesmo a exposição era uma coisa que eu era muito incentivada por ele. Era meio que coagida por ele a fazer e houve um momento, lembro disso como se fosse ontem. Infelizmente, as memórias ficam na nossa cabeça e parece que é tudo muito recente. Houve um momento em que nós estávamos em uma crise do relacionamento, eu não postava nada com ele, não me sentia à vontade para postar nada. Justamente por essa coisa de você ficar vendendo uma realidade que não existe".

Conforme a atriz, Diogo ficou com "inveja" de sua visibilidade e ela também contou que era traída. "Eu não digo que foi a fama [que mudou ele] e sim a inveja. Foi a inveja porque, quando a gente se conheceu, o famoso entre aspas era ele. Ele pregava na igreja e então eu era conhecida como a namorada do fulano, a noiva do fulano. A gente terminava toda semana. Eu descobria traições, a gente terminava toda semana.

Patrícia também contou que precisou pagar R$ 400 mil para Diogo assinar o divórcio. "Foi um inferno. Ele cobrou dinheiro para assinar o divórcio. Ele me cobrou R$ 400 mil. Me pediu tudo. Eu paguei. Quando eu mandei ele embora, ele achou que eu fosse voltar atrás [de novo]".

Splash entrou em contato com Diogo Vitório para pedir posicionamento, mas o empresário alegou que "não pode falar sobre esse caso porque está em segredo de Justiça".

O casamento de Patrícia Ramos e Diogo Vitória chegou ao fim em 2023. Naquele ano, ela processou o ex por estelionato, perseguição e violência física, psicológica, moral e patrimonial.

Em outros depoimentos, Patrícia contou que perdoava agressões físicas e traições. Ela também chegou a dizer que temeu pela vida, caso não fosse uma pessoa pública e acreditava que, se fosse desconhecida, ele a teria matado.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.