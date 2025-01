Bia Miranda e Gato Preto fazem chá revelação e revelam nome de bebê

Bia Miranda, 20, fez o chá revelação de seu bebê com Samuel Sant'anna, o Gato Preto, 31, nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

A ex-peoa de "A Fazenda" fez uma festa para descobrir o sexo da criança que está esperando. Ela postou um vídeo do momento no Instagram, mostrando os dois vestidos com roupas rosa e vermelho, ligadas à decoração da festa.

A fumaça vermelha confirmou que Bia e Samuel estão à espera de uma menina. "Sabia! É menina, Maysha!", disse ela, confirmando o nome da filha. "Samuel se embolou com as cores e não sabia mais que vermelho era menina e preto menino", brincou a influenciadora sobre a reação de Gato Preto.

A filha de Jenny Miranda celebrou a notícia e disse que o bebê será uma "mini Bia". Ela também postou uma foto com o primogênito, Kaleb, de 7 meses, fruto do relacionamento com o DJ Buarque. "Vai ter uma maninha, filho", escreveu.

Nos comentários da publicação, seguidores parabenizaram os papais. "Que venha com muita saúde! Te amamos Maysha!", escreveu um perfil. "Vem com saúde, princesa, seus pais estão ansiosos pra te conhecer", disse outro seguidor. "Samuel teve uma leve parada cardíaca, daí a Bia: 'Volta, macho, é menina!'. Vem, Maysha!", reagiu uma fã.