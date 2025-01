Barraco na delegacia e nova maldade de Gerson movimentam 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (20) de "Volta por Cima" (Globo), Yuki (Jacqueline Sato) e os capangas são levados à delegacia após a denúncia anônima que Osmar (Milhem Cortaz) fez.

Furioso, Gerson (Enrique Díaz) culpa Rique (Marcio Machado) pela denúncia anônima e não deixa barato.

Com isso, o contraventor invade a casa do carnavalesco buscando vingança.

Rique (Marcio Machado) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ana Lúcia comemora a decisão de Madalena sobre Jão. Rique afirma a Edson que Rosana não desistirá de desfilar no Carnaval. Jão diz a Sidney que não cederá à chantagem de Cacá. Osmar comenta com Violeta sobre a paternidade do filho de Cacá. Rafa e Miranda ficam juntos. Lucas atrapalha uma conversa entre Cida e Alberto. Madalena pensa em Jão. Osmar vibra por sua denúncia contra Gerson ter dado certo. Violeta exige que Cacá faça a sua segurança pessoal. Madalena toma uma decisão.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.