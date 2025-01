Após perder 15 kg, Yasmin Brunet exibe resultado de treinos intensos

Yasmin Brunet, 36, segue focada em sua rotina fitness.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (20), a influenciadora usou os stories de seu perfil do Instagram para compartilhar um clique em que exibe os resultados de seus treinos intensos. A ex-BBB apareceu em uma selfie no espelho da academia.

Na imagem, a empresária posou de top e short. Ela ostentou um abdômen trincado e corpo definido.

Em dezembro de 2024, Yasmin contou que perdeu peso em meio ao tratamento de lipedema, uma doença vascular crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura e inchaço. Ela eliminou 14 kg de gordura e 1 kg de massa magra durante o processo.