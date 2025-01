Após BBB 1 transformar vida de Gracyanne, musa viveu affair com Bambam

Gracyanne Barbosa, 41, viveu um breve romance com Kleber Bambam, 46, após o rapaz ajudar em sua carreira e vencer o BBB 1, em 2002.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Dançarina do Tchakabum, a musa fitness ganhou fama em 2002, por conta da primeira edição do reality show. Mesmo que não tenha participado do programa, foi graças a Kleber Bambam que Gracyanne viu sua carreira decolar.

Confinado do BBB 1, Bambam constantemente dançava a coreografia da música "Olha a Onda". Do lado de fora da casa, a composição do Tchakabum se tornou um verdadeiro sucesso, caindo no gosto do público.

Após Bambam vencer a primeira edição do programa, o grupo começou a ser convidado para acompanhar o campeão em todas as entrevistas na televisão. Foi exatamente nesta época que o ex-BBB se aproximou de Gracyanne.

Logo que saiu do reality, Kleber Bambam viveu um breve romance com a dançarina. Por conta das agendas de ambos, que precisavam viajar constantemente para compromissos profissionais, o relacionamento rapidamente chegou ao fim. Na época, Gracyanne deu entrevista ao TV Fama e afirmou que foi "maravilhoso" os dois ficarem sem o assédio da imprensa.

Anos depois, o ex-BBB e a musa fitness se tornaram grandes amigos. Em algumas ocasiões, eles chegaram a treinar juntos na academia e compartilhar um registro nas redes sociais.

UOL procurou Kleber Bambam, que limitou-se a dizer que estava com a agenda cheia e não poderia dar entrevista sobre o assunto.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas