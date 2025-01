Critics Choice Awards define nova data após adiamento por incêndios em LA

O Critics Choice Awards já definiu uma nova data para a cerimônia após os adiamentos por conta dos incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

De acordo com a Variety, o evento acontecerá em 7 de fevereiro, O local escolhido para a cerimônia foi o Barker Hangar, em Santa Monica, e contará com Chelsea Handler, 49, como apresentadora.

Inicialmente, o Critics Choice Awards estava marcado para 12 de janeiro. Depois, ele foi adiado para 26 de janeiro devido aos devastadores incêndios florestais de Los Angeles, na Califórnia (EUA).

A transmissão ao vivo irá ao ar na E! e será disponibilizada no dia seguinte no Peacock. Este é o 30º aniversário do evento.