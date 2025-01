Briga com Datena, processos e Deolane: as polêmicas de Luiz Bacci na Record

A Record não renovou com Luiz Bacci e o apresentador está fora da emissora. A decisão foi anunciada em comunicado divulgado por ambas as partes na noite desta sexta-feira (18).

Durante 15 anos, a maior parte dele no comando do Cidade Alerta, o apresentador acumulou sucessos, mas também polêmicas no canal paulista.

Briga com Datena

Bacci e José Luiz Datena trocaram farpas em público em novembro de 2023. Na ocasião, Bacci disse no Cidade Alerta que chovia forte em São Paulo, mas foi desmentido por Datena, que na época comanda o Brasil Urgente (Band).

Datena chegou a sugerir que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, investigasse Bacci por "espalhar" fake news na TV. "Eu acho que o Moraes, que combate fake news na rede social, deveria combater fake news em televisão também. Ele iria pegar muita gente. Não está chovendo em São Paulo", falou na época.

O então comandante do Cidade Alerta rebateu Datena em tom de deboche. Bacci usou imagens de helicóptero para mostrar que chovia na zona norte de São Paulo. O jornalismo alegou que a Record tem "a maior estrutura de jornalismo" no horário, em uma alfinetada a Datena.

Bacci também disse que Datena estava de "chororô". "E pode chorar, espernear, espalhar mentira, mas quero agradecer ao Brasil pela gigante audiência. É massacre todo dia! O Brasil escolheu o menino de ouro. O resto? É chororô".

Datena e Bacci trocaram farpas Imagem: Reprodução/ TV Bandeirantes/ RecordTV

Deolane Bezerra

Luiz Bacci teria vivido um suposto relacionamento com Deolane. Os dois teriam se conhecido melhor após a morte de MC Kevin. O jornalista cobriu a morte do marido de Bezerra, ocasião em que se aproximou dela.

Bacci e Bezerra negaram relacionamento e dizem ser apenas bons amigos. Em setembro passado, quando a advogada foi presa em uma operação que investiga suposta prática de jogos ilegais, o jornalista saiu em defesa da amiga.

Ele, inclusive, teria sido afastado do Cidade Alerta por defender Deaolane. Na época, o apresentador negou essa informação e alegou que ficou um período ausente do programa por questões de saúde.

Luiz Bacci cumprimenta Deolane Bezerra no show de Simone Mendes em São Paulo Imagem: Araujo/Agnews

Processos

No comando de programas policiais, Bacci e a Record acumularam alguns processos. Em 2022, o apresentador chegou a ser condenado a cinco meses e 12 dias de prisão por injúria e difamação contra o delegado José Carlos de Souza. A pena foi substituída pelo pagamento de R$ 20,9 mil ao delegado.

Ele foi condenado em razão da cobertura do desaparecimento de uma criança no interior paulista. O apresentador, segundo o processo, disse que a polícia já havia encontrado o corpo da criança e acusou o delegado, a quem chamou de "delegadozinho", de segurar a informação para dar uma entrevista coletiva "sob holofotes".

Record e Bacci foram condenados a pagar R$ 50 mil a um homem que foi acusado por reportagem do programa de abusar sexualmente da enteada e assassiná-la. As autoridades comprovaram que a criança morreu em decorrência de infecção pulmonar grave e que o homem citado pela emissora e o jornalista foi inocentado.

Emissora e o jornalista também foram condenados a indenizar em R$ 10 mil uma mulher que foi alvo do Cidade Alerta em 2021. Na ocasião, o programa divulgou uma reportagem segundo a qual a mulher estava sendo chantageada por um ex-namorado, que estaria exigindo dinheiro para não divulgar suas fotos íntimas.

A história, segundo a Justiça, não era bem essa. No processo aberto contra a Record e o apresentador, a advogada da mulher disse que a sua cliente estava, na verdade, sendo vítima de um crime de estelionato. Fingindo ser policial, o ex-namorado dizia que ela tinha débitos com a Receita Federal e que, se não pagasse a "multa" a ele, seria presa, diferente do noticiado pelo Cidade Alerta.

Demissão

Record disse que a decisão foi tomada "em comum acordo" com o apresentador. Por meio de nota à imprensa, a emissora ressaltou que, a partir desta sexta-feira (17), Bacci "não faz mais parte do seu quadro de colaboradores".

Emissora destacou a "trajetória única" do jornalista nesses 10 anos em que ficou contratado. "Foi repórter e comandou dois programas de audiência expressiva; Balanço Geral e Cidade Alerta. Bacci fez de tudo: apresentou entretenimento como o Programa do Gugu, especiais, grandes coberturas e conteúdos reconhecidos pelo papel social, como o Em Nome da Justiça".

Agradecemos ao jornalista pela sua contribuição durante o tempo em que esteve conosco e desejamos sucesso em seus projetos futuros.

— Record em nota

Luiz Bacci estava no comando do Cidade Alerta desde 2017. Ele assumiu o programa policial após a morte de Marcelo Rezende. Com sua demissão, a atração será apresentada por Reinaldo Gottino, que deixa o Balanço Geral a partir da próxima semana.

No total, Bacci foi contratado da Record por 14 anos, mas com um hiato no meio. Ele estreou no canal em 2010 e ficou até 2014, quando migrou para a Band. Dez meses depois, o jornalista voltou para a Record, quando assumiu em definitivo a função de apresentador de programas policiais até o fim de seu contrato hoje.