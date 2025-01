Além de Paolla: famosas perderam trabalhos por desafiarem padrão de beleza

Paolla Oliveira, 42, revelou que perdeu contratos de trabalho após decidir assumir seu corpo real, sem retoques exagerados em sua imagem. Assim como a atriz, várias personalidades também já relataram publicamente sobre terem perdido espaço em algum momento de suas carreiras por desafiarem os padrões estéticos impostos pela sociedade.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Considerada uma das maiores modelos de todos os tempos, Bündchen já foi considerada fora dos padrões para modelar. A top relatou que no início de sua carreira, quando tinha 14 anos, ouviu de uma agente que ela nunca estamparia capas de revistas por ter o nariz muito grande.

Gisele admitiu que buscava ser sempre a melhor devido as críticas. "Sempre me senti um patinho feio e sempre queria dar o melhor de mim porque sentia que não era boa o suficiente", declarou em entrevista a Giovanna Ewbank.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence Imagem: Reprodução

A atriz revelou que sofreu com pressões estéticas no início de sua carreira. Mais especificamente, Lawrence contou que foi pressionada a perder peso para dar vida a KatnissEverdeen, da franquia "Jogos Vorazes".

Lawrence afirmou que, apesar da pressão, se recusou a fazer dieta. "Além de eu ser jovem e não querer estar em uma dieta, porque, sabe, quem quer estar de dieta? Eu não sei se quero que todas as garotas que vão se vestir como a Katniss sintam que elas não podem porque elas têm certo peso. Eu não posso deixar isso se infiltrar no meu cérebro também", contou durante bate-papo com Viola Davis.

Flávia Pavanelli

Flavia Pavanelli descreve as dificuldades que passou devido à acne Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A atriz e influenciadora revelou já ter perdido oportunidades de trabalho por sofrer com crises de acne. "Minha pele tinha que melhorar. Era uma cobrança de todos os lados, perdi trabalho por conta disso. Trabalho com beleza e moda. Demorei um pouco para começar a conversar com o público. Quando percebi que estava ajudando muitas pessoas, vi que estava no caminho certo", declarou em entrevista à Quem.

Pavanelli explicou que suas crises são provocadas por um problema hormonal. Ela disse que decidiu falar sobre esse tópico publicamente para poder ajudar outras pessoas que perdem oportunidades de emprego por não se encaixarem nos padrões de beleza impostos.

Cleo

Cleo Imagem: Reprodução

A atriz e cantora disse que sentiu dificuldades para se colocar no mercado na medida em que envelheceu. "Eu percebi que depois dos 35, 37, os diretores e as produções já não sabiam mais o que fazer comigo. O mercado audiovisual funciona muito como um mercado normal, onde as produções são os produtos dispostos nas prateleiras, e é como se eles não soubessem mais em que prateleira me colocar depois dos meus 35 anos", declarou em relato nas redes sociais.

Cleo explicou que precisou correr atrás e se reinventar profissionalmente. "Se eu realmente quisesse continuar atuando em papéis que me desafiassem e fossem relevantes para mim, eu teria que correr atrás de outras formas. E foi o que eu fiz. Passei a fazer disso um objetivo, produzir audiovisual pensando em gerar oportunidade para mim, óbvio, claro, mas também para outras mulheres que estão sendo postas de lado nas prateleiras tão cedo".