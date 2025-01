Gisele e Costa Rica: a relação com o país que pode ser cenário de casamento

A Costa Rica, um dos destinos preferidos de Gisele Bündchen, tem sido o cenário de momentos importantes na vida da modelo, incluindo a relação com o namorado Joaquim Valente.

Modelo costumava visitar o país anualmente com o ex-marido, Tom Brady, após a temporada de futebol americano. Agora, ela continua frequentando o local, desta vez acompanhada dos filhos e do namorado.

Relação de Gisele com a Costa Rica se fortaleceu com o tempo. Após o divórcio de Brady em 2022, a modelo ficou com uma mansão na Península de Nicoya.

Gisele Bündchen passou o final de ano na Costa Rica com Joaquim Valente Imagem: Reprodução/X

Costa Rica parece ser não só um local de descanso, mas também um possível cenário para um novo casamento. Fontes da imprensa americana sugerem que Gisele estaria planejando celebrar a união com Valente na mansão, em uma cerimônia discreta e familiar.

Relacionamento com Joaquim Valente começou logo após o divórcio de Gisele com Brady, em junho de 2023. O casal foi visto caminhando de mãos dadas e trocando beijos na praia, acompanhados pelo cachorro da modelo.

Gisele Bündchen e o namorado, Joaquim Valente, em julho Imagem: Page Six

Gisele, que confirmou a gravidez em outubro, tem recebido muito apoio. Ela planeja um parto domiciliar na mansão em Miami, estimada em US$ 11 milhões.