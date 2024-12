Campeã do BBB 4, Cida critica Globo por ter sido excluída de Bodas de Prata

Cida, campeã do BBB 4, disse que achou "absurdo" não ter sido convidada para a chamada do especial de Bodas de Prata do BBB 25.

Eu realmente não fui chamada, me deixaram de fora, e eu acho um absurdo isso também. Eu fui a primeira mulher a vencer o programa e me deixaram de fora. Cida

O que aconteceu

A ex-sister disse estar "decepcionada" com a decisão da Globo de não convidá-la. "Eu acho que deviam colocar os 25 vencedores na chamada do Big Brother, então erraram um pouquinho aí, mas eles fazem o que eles querem."

Ela afirma que os participantes "raiz" deveriam ter sido mais valorizados pela emissora. "Eles colocaram os mais recentes, mas acho que deveriam dar oportunidade para os mais antigos, os BBBs raiz. Na nossa época era muito mais difícil que agora, não tinha rede social."

Apesar disso, ela disse estar "na paz" com a ausência do especial. "Tá tudo na paz, tá tudo certinho", afirmou.