Babu Santana perde o controle e capota carro no Rio de Janeiro

Babu Santana, 45, sofreu um acidente de carro em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 23 de dezembro. A informação foi confirmada pela esposa do ator, Livia Nascimento, para coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O que aconteceu

Ex-BBB 20 (Globo) perdeu o controle do carro e capotou o veículo na avenida Transolímpica, no Rio de Janeiro. Ele não conseguiu segurar a direção do veículo em uma curva, que estava molhada em virtude da chuva, e acabou sofrendo o acidente.

Ator foi levado para um hospital na Barra da Tijuca para atendimento médico. Ele foi liberado para voltar para casa após os exames não apontaram lesões — somente escoriações.

Lívia Nascimento, esposa do ator, confirmou o ocorrido com o ator para a colunista do Metrópoles. Ela informou que o artista sofreu pequenas lesões e já está em casa após o susto.

"Ele perdeu a direção do carro numa curva e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido na via", explicou ela. "Ele passa bem e, por sorte, quem socorreu ele foi o mesmo médico que cuidou dele com diabetes no BBB", concluiu.

Babu Santana não fez nenhum comunicado em suas redes sociais sobre o ocorrido. Splash entrou em contato com a equipe do artista para colher informações atualizadas sobre seu estado de saúde. O texto será atualizado assim que houver posicionamento.