Ator e produtor, filho de Fábio Assunção nega privilégios: 'Méritos meus'

João Assunção, 21, filho de Fábio Assunção, abriu uma produtora em 2024. Ele já atuou nas séries "Santo Maldito" e "De Volta aos 15", ambas da Netflix.

O que aconteceu

A produtora Lemon Soda surgiu após a produção de uma peça de teatro, uma leitura de "A Gaivota", de Tchecov. "Era uma ação solidária, sem muita verba. Acabei trabalhando como produtor, meio que na marra, e adorei. Acho que tenho uma aptidão para resolver conflitos, mediar interesses e fazer gestão", contou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Ele ressalta que a nova profissão não significa que ele fechou as portas para os trabalhos como ator. "Só não quero ficar dependendo da roleta-russa que é fazer testes. Já surgiram grandes oportunidades, que poderiam mudar a minha vida, mas que não se concretizaram".

João diz que fez teste para "Garota do Momento", atual novela das 18h da Globo, mas não passou. Na trama, Fábio interpreta o vilão Juliano. "Seria um sonho poder trabalhar com meu pai nesta novela. Acabou não rolando. Também testei para 'A Caverna encantada', do SBT. Fiquei entre os finalistas, mas não passei. Fiquei um pouco para baixo, mas continuei fazendo teste. Faço até hoje. Mas também mergulhei no trabalho da produtora".

Ele relata que a influência do pai nunca trouxe facilidades. "Meu pai é uma pessoa extremamente correta. Ele nunca passaria por cima de ninguém para me beneficiar com um papel, por exemplo".