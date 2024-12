Atraiu gravidez? Veja as famosas que usaram verde no Natal do ano passado

Uma superstição domina o mundo dos famosos durante as festas de fim de ano, mas será que usar verde no Natal realmente atrai gravidez para o ano seguinte? Confira as famosas que colocaram a teoria à prova neste ano.

Virginia

Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora usou verde no Natal de 2023 e, menos de um mês depois, anunciou que estava grávida. José Leonardo, terceiro filho dela com Zé Felipe, nasceu no dia 8 de setembro.

Larissa Manoela

Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz escolheu um vestido verde para o Natal de 2023. O ano foi marcado por boatos de gravidez, mas Larissa negou todos. A cor deu sorte em outros aspectos: em 2024, ela renovou os votos de casamento com André Luiz Frambach duas vezes.

Jade Magalhães

Imagem: Reprodução/Instagram

Mais um caso em que a superstição deu certo: Jade Magalhães passou o último Natal de vestido verde e, agora, está grávida do primeiro filho com Luan Santana. Os dois se casaram em uma cerimônia intimista em novembro.

Juliette

Imagem: Reprodução/Instagram @juliette

A vencedora do BBB 21 também passou o Natal de verde, e precisou passar o ano negando rumores de gravidez. No entanto, 2024 trouxe novidades: Kaique Cerveny pediu a cantora em casamento durante o aniversário dela.

Laís Caldas

Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-BBB escolheu um look verde e atraiu sorte imediata: foi pedida em casamento na própria véspera de Natal! Ela e Gustavo Marsengo planejavam se casar ainda em 2024, mas precisaram adiar para fevereiro de 2025 por problemas com o cartório.

Camilla de Lucas

Imagem: Reprodução/Instagram @camilladelucas

Camilla usou verde no Natal e, em junho, fez uma trollagem com os fãs: tirou uma foto com o marido em um cenário que parecia muito um chá revelação, mas era o aniversário dos sogros. "Muita emoção e ansiedade para a chegada deles? Ricardo/Ana, meus sogros, que estão comemorando aniversário juntos".