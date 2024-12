Iza diz que Yuri é presente na vida de Nala: 'Fez escolha de ficar próximo'

Iza, 34, diz que se tornou uma "mulher mais completa" desde o nascimento da filha Nala, que está com 2 meses. A cantora, que está lançando uma música em homenagem à filha, revela ter a participação do jogador de futebol Yuri Lima, 30, na criação da criança.

Ele tá 24 horas por dia presente. Isso sempre foi muito importante pra mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez a escolha de ficar próximo, de estar mais presente. Ele veio para o Rio de Janeiro.

Iza, em entrevista ao Fantástico

O que aconteceu

Artista destaca que a vida mudou completamente desde que a filha nasceu em 13 de outubro. "Nossa, a vida é muito mais maravilhosa agora que ela chegou. A Nala me transformou numa pessoa melhor, numa mulher mais completa. Tudo isso me deixa muito emocionada."

Ela é um amor de criança, tranquila. Hoje, ela dorme bem e tem 4,750 kg e 56 centímetros.

Iza

Criança nasceu quando a cantora atingiu a 38ª semana de gravidez. "Eu tava com 38 semanas e meu ginecologista entendeu que minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então, a gente seguiu as orientações médicas e fiz uma cesária. Foi muito bonito, tava todo mundo cantando Stevie Wonder."

Iza tem vivido com "múltiplas Iza's" desde a chegada de Nala ao mundo. "Eu acho que a popstar, a mãe, amiga e a filha, todas elas se encontram e a Nala quem determina quem começa o turno. É a primeira vez dela aparecendo na TV."

Artista celebra ter o apoio familiar para vencer os altos e baixos da fase do puerpério. "São altos e baixos. A gente lida com muitos hormônios. O que eu enfrentei foi muita mudança de humor. Ora eu tava super bem, ora tava super sensível. Eu precisei da minha terapia e da minha rede de apoio de mulheres da minha família pra partilhar dessas experiências."

Olha, eu sei que muitas mulheres conseguem fazer isso [de criar] sozinha por necessidade, né? Mas eu tenho essa benção de ter os quatro avós superdisponíveis e minhas tias.

Iza

Nala não será pressionada para ter uma vida pública como o país, segundo Iza. "Ao mesmo tempo que fico encantada com o carinho, eu me preocupo. Eu escolhi ser uma pessoa pública e quero que ela escolha a dela também."

Yuri Lima, pai da criança, deu um tempo na carreira de atleta de futebol para estar presente na vida da filha. "Ele tá 24 horas por dia presente. Isso sempre foi muito importante pra mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez a escolha de ficar próximo, de estar mais presente. Ele veio para o Rio de Janeiro."

Iza crê que a filha é uma mistura completa dela e de Yuri Lima. "Ela é misturada. O olho e o cabelo é do Yuri e meu é o nariz e a boca. Nala é uma personagem que admiro muito, sempre fui muito fã do Rei Leão. É um nome curto, diferente e o significado é lindo."

Cantora lançou a música "Como posso amar assim" em homenagem à filha. A canção foi produzida ainda durante a gestação da criança. "Musicalmente, a maternidade me influenciou como uma produtividade que eu nunca tinha experimentado."