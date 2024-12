Sidney diz que Sacha é inseguro e destrói emocional de peões: 'Sombrio'

Sidney criticou seus rivais junto aos seus aliados na madrugada deste sábado (14) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na sala, Gilsão disse que Sacha está "um passo à frente" no jogo por ser ator e ter vindo "preparado". "Eu, como jogador, no segundo reality, eu enxergo ele como 100% ator. Ele pode até jogar, mas ele tá muito mais atuando", concordou Albert.

Ele é cineasta. O Sacha é todo pedigree. Ele fica fazendo essa cena disso e daquilo... O moleque é cheio das referências, todo apadrinhado nesse sentido. Ele tá anos-luz na frente. Ele saca tudo. Isso aí beleza, mérito dele. Só que ele pega tudo isso e converte para construir a verdade dele. Sidney

Sidney disse que Sacha "construiu um personagem de bom moço", mas também é "expansivo e o cara do VT". "Ele não tá vivenciando isso daqui organicamente", disse. "As vezes que ele foi orgânico foram as vezes que ele saiu um pouco da linha aqui dentro, que um ou outro conseguiu ele irritar um pouco. Às vezes, até o dedo na cara foi cena, porque queria estimular uma reação nas pessoas".

Albert ainda citou Zé Love. "Eu não estou defendendo, mas eu imagino o estrago que ele [Sacha] fez no Zé psicologicamente. O Zé tava um zumbi nas últimas semanas."

Sidney disse que Sacha era "inseguro" e não merecia estar no programa. "Eu enxergo no Sacha uma insegurança absurda e é por isso que ele faz muitas coisas", disse. "É mau-caráter. Isso é caráter. Tem uma intenção, tem uma coisa de querer te conduzir pro lugar que ele quer. O mérito é até a página dois, mas depois é só sujeira. É só desqualificar pessoas, tentar acionar gatilhos, meter dedo em feridas, mentir, transferir a culpa. Olha que covardia".

Pra mim, esse cara não tem mérito nenhum aqui dentro. As escolhas dele são péssimas. É um cara inteligente, sim, que sabe trabalhar, sabe chamar câmera, mas pegou tudo isso e juntou com 1,5 kg de mau-caratismo, de jogo sujo, de irresponsabilidade emocional, toxicidade, maldade, tudo que é coisa ruim e acelerou sem dó nem piedade. Para mim, essa pessoa nem merecia estar aqui até agora. É pesado, uma pessoa extremamente invejosa Sidney

Albert disse que a presença de Sacha era "sombria". "Não é tudo bem que é um jogo. Olha o estrago emocional que ele fez nas pessoas desde a Larissa", disse. "A presença dele é sombria. Ele passa olhando assim, ó."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Resultado parcial Total de 44221 votos 0,09% Albert Bressan 4,87% Gui Vieira 5,76% Gilsão 1,12% Juninho Bill 27,00% Sacha Bali 48,94% Sidney Sampaio 8,27% Vanessa Carvalho 3,95% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 44221 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso