O que se sabe sobre o BBB 25 um mês antes da estreia?

Falta apenas um mês para a estreia do BBB 25 (Globo). Confira o que se sabe sobre a nova edição.

Jogadores entrarão em duplas. Dessa vez, os competidores entrarão na casa com alguém próximo — que pode ser desde um familiar até um amigo.

Rodrigo Dourado assume o cargo de Boninho. O veterano, que está na produção do programa desde a estreia, substitui o ex-Big Boss na função de diretor.

Decoração da casa celebra os 60 anos da Globo. Com tema "fábrica dos sonhos", a residência será inspirada nas histórias que a emissora contou e pretende contar.

Dinâmicas ficam mais interativas. Big Fone, Castigo do Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha prometem aumentar a interação com os espectadores. Até o momento, o Gshow não deu mais detalhes sobre como o público vai influenciar essas ações.

Marcas ganham mais espaço. Os anunciantes podem participar de momentos importantes do game, como entrada dos brothers e personalização do Quarto do Líder.

Ex-BBBs são confirmados no BBB 25. Beatriz Reis, Giovanna Pitel e Gil do Vigor retornam ao programa como apresentadores. Enquanto as sisters da última edição comandam os flashes da TV Globo e Mesacast BBB, respectivamente, o economista lidera o Bate-Papo BBB. Thiago Oliveira, Ceci Ribeiro, Ed Gama e Vitor DiCastro também vão apresentar as atrações fora da casa.