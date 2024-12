Menino ou menina? Ludmilla e Brunna enlouquecem fãs em show no Rio; assista

Após uma hora de atraso, Ludmilla subiu ao palco do Riocentro para apresentar a segunda noite do Numanice no Rio de Janeiro, por volta fas 18h deste domingo (8). Por mais de três horas, a cantora passeou pelas três edições do show de pagode e recebeu convidados no palco.

O que aconteceu?

Silvana Oliveira, mãe da cantora, Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, o nigeriano Asake, Vitinho e Dennis DJ foram os convidados da noite. Um dos momentos que mais empolgou a plateia foi quando Bruno cantou as antigas do Sorriso Maroto, ainda na primeira metade do show.

Mas a gravidez de Brunna Gonçalves roubou as atenções; mamãe de primeira viagem, Ludmilla não escondia a felicidade. "Eu vou ser mãe", disse ela em diversos momentos da apresentação.

No entanto, o casal disse não saber o sexo do bebê. "Como vocês fazem parte da nossa vida, nós queremos contar que seremos mãe de? (…) Só no dia 17", brincou a cantora.

Veja momento em que Ludmilla e Brunna ensaiam uma revelação:

Os fãs esperavam que Ludmilla e Brunna revelassem o sexo do bebê nesta edição — e levaram fraudas para presenteá-las. Como de costume, as duas dançaram juntas durante a performance de "Maldivas". Brunna subiu ao palco com dois bonequinhos, das cores azul e rosa, cada um representando um possível sexo.

Ludmilla coloca a mão na barriga da mulher, Brunna Gonçalves, que está grávida Imagem: Divulgação

25 mil fãs preencheram boa parte do Riocentro, na zona oeste da capital carioca, para o Numanice, segundo a assessoria da cantora. Além de hits próprios, a cantora ainda performou covers de Banda Eva e Péricles. Na terceira hora de show, ela evocou seu alter ego "Ludbrisa" para um set eletrônico, com ajuda de Dennis DJ. Nesse momento, fãs começaram a deixar o local. A cantora organizou um after para amigos e convidados em uma boate da região.

Ludmilla recebe Bruno Cardoso e o Sorriso Maroto em show da turnê Numanice no Riocentro, no domingo (8) Imagem: Daniel Pinheiro/Brazil News

Ivete, licença-maternidade e Beyoncé

Antes de apresentar o Numanice 3 no Rio de Janeiro, Ludmilla conversou com a imprensa e colocou panos quentes na polêmica envolvendo Ivete Sangalo: a cantora esqueceu de agradecer Lud no discurso da vitória no Prêmio Multishow. As duas cantam juntas o hit "Macetando". "Tudo resolvido. Somos amigas."

Ludmilla também deixou claro que pretende tirar uma licença-maternidade após o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves. "Vou tirar o tempo que for necessário para ficar com ele, para dar atenção. É o primeiro filho? Ainda não sei [o sexo]."

Cantando 'em casa', Ludmilla recebe a mãe, Silvana Oliveira, em show no Rio, no domingo (8) Imagem: Daniel Pinheiro/Brazil News

Na conversa com a imprensa, Ludmilla ainda revelou um sonho: ter Beyoncé em seu palco. "Fiz o pagode ser pop."

"Hoje, pela primeira vez, vai ter uma atração internacional no Numanice", disse ela, antes de receber no palco o nigeriano Asake. Os dois cantaram juntos a música "Whine".